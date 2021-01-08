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Минздрав пояснил шансы попадания российской вакцины на рынок Украины

Пятница, 8 января 2021, 09:39
Минздрав пояснил шансы попадания российской вакцины на рынок Украины

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, через какие проверки должна пройти российская вакцина от коронавируса "Спутник V", чтобы попасть на рынок Украины, а пока есть только заявка.

Источник: Степанов на ежедневном утреннем брифинге

Прямая речь: "Это единственный препарат, российская вакцина" Спутник ", напротив которого есть такое количество политики. Это понятно, потому что Российская Федерация всегда использовала любую возможность в своей гибридной войне".

Детали: Степанов рассказал, что 6 января харьковская компания "Биолик" только подала заявку в Государственній экспертній центр на разрешение продавать в Украине российскую вакцину.

Но кроме этого, по словам министра, компания еще должна подать регистрационную форму, а также досье, в котором должна быть четко доказана безопасность препарата и показаны результаты трех фаз клинических испытаний.

По результатам всех этих поданных документов, продолжает глава Минздрава, можно будет говорить о качестве препарата.

"Наконец-то мы хоть увидим не какие-то политические лозунги, а что такое эта российская вакцина", - отметил Степанов.

Он выразил уверенность, что Украина способна обеспечить себя вакциной от Covid-19 от ведущих мировых производителей, которые подают заявки открыто и качественно, "не устраивая информационную войну".

Предыстория: 2 января нардеп и кум Путина Виктор Медведчук заявил, что в Министерство здравоохранения Украины уже поступила заявка на госрегистрацию "Спутник V" для использования его на украинцах в качестве вакцины от коронавируса.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусРосcияСтепанов
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