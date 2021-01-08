В Минздраве объяснили, что можно продавать в магазинах во время карантина

Во время "карантина зимних каникул" запрещается деятельность бытовых магазинов, а другие могут торговать исключительно продуктами питания и товарами первой необходимости.

Источник: сайт Кабинета министров

Дословно: "В частности, запрещается деятельность бытовых магазинов. В то же время другие магазины могут торговать исключительно товарами, относятся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам, семенам, средствам защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов площади которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим".

Детали: Продажа других групп товаров разрешается только с осуществлением адресной доставки заказов.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, главной целью жестких карантинных ограничений является уменьшение мобильности людей и, как следствие, предотвращение инфицирования коронавирусом.

Он пояснил, что игрушки, одежда, обувь, посуда и т.д. не являются товарами первой необходимости, но во время первого строгого карантина их наличие в супермаркетах приводило к тому, что люди ехали в этот маркет исключительно по игрушку, одежду или посуду, а не по продукты.

Из-за этого, по словам Ляшко, увеличивалась мобильность и нарушался принцип карантина.

Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что карантинные мероприятия в части торговли ограничивают прием посетителей в торговых площадях. Тогда как, например, в киосках прием посетителей не предвидится, поэтому из них можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками.

Степанов также добавил, что под запрет не подпадает продажа табачных изделий в супермаркетах.

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