С 8 января включительно в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января.

Источник: Кабинет министров

Детали: Дополнительные ограничения "карантина зимних каникул" будут касаться ряда сфер.

Торговля и общественное питание

С 8 до 24 января запрещается принимать посетителей в ресторанах, кафе и барах. Заведения общественного питания смогут работать на вынос и осуществлять адресную доставку заказов.

Также запрещается принимать покупателей в непродовольственных магазинах, а также работа непродовольственных рынков и ярмарок. Реализация товаров непродовольственными магазинами может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.

Смогут работать и принимать покупателей магазины, более 60% площади которых предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений.

Разрешается торговля топливом.

Также правительство разрешило торговать бытовой химией и периодическими изданиями.

Торговые центры должны прекратить прием посетителей. Только при наличии отдельного входа магазины, расположенные в ТРЦ, смогут осуществлять торговлю разрешенной группой товаров.

Бытовое обслуживание

Запрещается принимать посетителей субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере бытового обслуживания населения.

Смогут работать финансовые учреждения, учреждения и предприятия, предоставляющие финансовые услуги и осуществляют деятельность по инкассации и перевозки валютных ценностей, также операторы почтовой связи.

Можно проводить медицинскую практику, ветеринарную практику.

Разрешена деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Парикмахерские и салоны красоты смогут работать по предварительной записи.

Работа отелей разрешается, но зоны общего питания в них работать только с 6:00 до 11:00.

Культура, досуг, спорт

С 8 до 24 января запрещается проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, а также прием посетителей в учреждениях культуры и других учреждениях развлекательной деятельности.

Также запрещается деятельность культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей до 1 человека на 5 кв. м. Запрещается проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых не обеспечено соблюдение дистанции 1,5 м между присутствующими.

Запрещается принимать посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах. Запрет не касается спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Разрешается проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения санитарных и противоэпидемических мер и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников .

Новогодние локации

Новогодние локации в столице прекращают свою работу на время действия дополнительных противоэпидемических ограничений. В частности, должна быть остановлена ​​работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых, аттракционов, катков и тому подобное.

Образование

По решению правительства, с 8 до 24 января запрещается посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений.

То есть, в образовательных заведениях Киева зимние каникулы продлятся до 10 января. После зимних каникул, с 11 января, учебные заведения будут работать в дистанционном формате.

В обычном режиме продолжат работу только детские сады.

Транспорт

Общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - должен осуществлять перевозки пассажиров только в пределах количества мест для сидения.

Отмечается, что во время действия дополнительных противоэпидемических ограничений с 8 до 24 января интервал движения общественного транспорта может быть изменен.

Кроме того, возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов.

О соответствующих изменениях пассажиров будут информировать через звуковые объявления в салонах подвижного состава и на станциях метрополитена.

Городская власть призывает киевлян не пользоваться общественным транспортом без необходимости.

Государственные учреждения и структуры

Государственным учреждениям и структурам, которые расположены в Киеве, рекомендуется максимально перевести работу в дистанционный режим.

Центры предоставления административных услуг

Центры предоставления административных услуг будут предоставлять только важные услуги.

В частности:

1) выдачу готового паспорта гражданина Украины в форме ID-карты;

2) выдачу паспорта гражданина Украины при вклеивания фотографии;

3) возврат паспорта гражданина Украины (свидетельства о рождении если подавался оригинал) в случае регистрации места жительства;

4) выдачу готового разрешения на трудоустройство;

5) комплексную услугу при рождении ребенка: свидетельство о рождении ребенка; получение социальной помощи; регистрация места проживания ребенка; удостоверение многодетной семьи;

6) разрешение на трудоустройство иностранцев;

7) иные административные услуги, в неотложных случаях, которые подтверждаются соответствующими документами.

В КГГА напоминают, что столичные ЦНАП предоставляют электронные услуги. Их можно заказать через личный кабинет.

Киевлянам также напоминают о запрете находиться в общественных местах, транспорте без одетых защитных масок; находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации.

Несоблюдение противоэпидемических ограничений является административным правонарушением и грозит штрафом.