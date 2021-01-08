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Ткаченко рассказал, как во время карантина будут работать культура и туризм

Пятница, 8 января 2021, 17:25
Ткаченко рассказал, как во время карантина будут работать культура и туризм
Фото с Facebook Bukovel

Во время усиленного карантина смогут работать историко-культурные заповедники, церкви, горнолыжные курорты и гостиницы.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Работа историко-культурных заповедников разрешена. Поэтому за это время обязательно воспользуйтесь возможностью и прогуляйтесь. Безусловно, санэпидмероприятия там соблюдаются, все безопасно".

Детали: Также разрешена:

  • работа религиозных учреждений;
  • работа гостиниц (работа пунктов питания и других мест питания при гостиницах разрешена с 6:00 до 11:00, а по заказу клиентов в гостиничный номер – круглосуточно);
  • работа организаций горнолыжного досуга, но без общепита и продажи алкогольных напитков на территории;
  • проведение репетиций театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без привлечения зрителей (с соблюдением карантинных ограничений на репетициях);
  • производство аудиовизуальных произведений, то есть проведение съемок кинопроектов, клипов и т.д. (с соблюдением карантинных ограничений на площадке).

Вместе с тем во время локдауна запрещено принимать посетителей заведениям культуры и кинотеатрам, а также проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.

Предыстория: 

  • С 8 января включительно в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января.

Украинская правда
Темы: Минкультурытуризмкультуракарантин
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