Ткаченко рассказал, как во время карантина будут работать культура и туризм

Во время усиленного карантина смогут работать историко-культурные заповедники, церкви, горнолыжные курорты и гостиницы.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Работа историко-культурных заповедников разрешена. Поэтому за это время обязательно воспользуйтесь возможностью и прогуляйтесь. Безусловно, санэпидмероприятия там соблюдаются, все безопасно".

Детали: Также разрешена:

работа религиозных учреждений;

работа гостиниц (работа пунктов питания и других мест питания при гостиницах разрешена с 6:00 до 11:00, а по заказу клиентов в гостиничный номер – круглосуточно);

работа организаций горнолыжного досуга, но без общепита и продажи алкогольных напитков на территории;

проведение репетиций театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без привлечения зрителей (с соблюдением карантинных ограничений на репетициях);

производство аудиовизуальных произведений, то есть проведение съемок кинопроектов, клипов и т.д. (с соблюдением карантинных ограничений на площадке).

Вместе с тем во время локдауна запрещено принимать посетителей заведениям культуры и кинотеатрам, а также проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.

Предыстория: