Ткаченко рассказал, как во время карантина будут работать культура и туризм
Пятница, 8 января 2021, 18:25
Во время усиленного карантина смогут работать историко-культурные заповедники, церкви, горнолыжные курорты и гостиницы.
Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram
Прямая речь: "Работа историко-культурных заповедников разрешена. Поэтому за это время обязательно воспользуйтесь возможностью и прогуляйтесь. Безусловно, санэпидмероприятия там соблюдаются, все безопасно".
Детали: Также разрешена:
- работа религиозных учреждений;
- работа гостиниц (работа пунктов питания и других мест питания при гостиницах разрешена с 6:00 до 11:00, а по заказу клиентов в гостиничный номер – круглосуточно);
- работа организаций горнолыжного досуга, но без общепита и продажи алкогольных напитков на территории;
- проведение репетиций театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без привлечения зрителей (с соблюдением карантинных ограничений на репетициях);
- производство аудиовизуальных произведений, то есть проведение съемок кинопроектов, клипов и т.д. (с соблюдением карантинных ограничений на площадке).
Вместе с тем во время локдауна запрещено принимать посетителей заведениям культуры и кинотеатрам, а также проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.
Предыстория:
- С 8 января включительно в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать до 24 января.
Украинская правда