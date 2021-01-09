Канада основывает стипендию в память жертв катастрофы МАУ

Канада прилагает все усилия для обеспечения выплат Ираном справедливых выплат семьям жертв катастрофы самолета компаний МАУ в Тегеране, а также создает стипендию в память о пассажирах рейса.

Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо, которого цитирует "Укрінформ"

Прямая речь Трюдо: "Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими международными партнерами, чтобы удостовериться в проведении детального, прозрачного и достоверного расследования причин этой трагедии, а также в привлечении Ирана к ответственности. А также удостовериться, что он осуществит полные возмещения семьям жертв, и причастны к трагедии будут отвечать за справедливостью.

Чтобы отдать дань студентам, преподавателям и всем, связанным с академической сферой, мы также основываем стипендию в память о пассажирах рейса PS752. Мы продолжаем обсуждать с родственниками инициативы почтения памяти, в том числе монумент памяти погибших в авиакатастрофах".

Детали: Он пообещал, что Канада и в дальнейшем будет поддерживать членов семей граждан и постоянных жителей страны, погибших во время трагедии самолета рейса МАУ PS752.

Напомним: 30 декабря стал известно, что Иран выделит $150 тысяч семьям каждой из жертв катастрофы МАУ.

Предыстория: Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Через неделю после катастрофы президент Ирана Хасан Роухани объявил, что причиной катастрофы стала человеческая ошибка.