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Иран выделит $150 000 семьям каждой из жертв катастрофы МАУ

Среда, 30 декабря 2020, 13:36
Иран выделит $150 000 семьям каждой из жертв катастрофы МАУ

Правительство Ирана в среду поручило Министерству дорог и городского развития выплатить по 150 тысяч долларов семьям каждой из жертв крушения самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном в январе этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное агентство Ирана IRNA.

Как сообщается, иранское правительство выплатит эти деньги семьям жертв авиакатастрофы без учета их расы и национальности в соответствии с международными нормами.

Поскольку катастрофа произошла 8 января, вицепрезидент по правовым вопросам предложил правительству выплатить выделенные деньги до начала ее первой годовщины.

"Хотя деньги не могут облегчить боль от инцидента, есть обязательство уважать права людей", - сказал он.

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил в среду государственному телевидению, что окончательный отчет о катастрофе был направлен странам, участвующим в расследовании.

Напомним, на этой неделе глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина до сих пор не получила от Ирана финальный технический отчет о крушении самолета МАУ

28 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что Иран готов ускорить переговоры с Украиной по январской авиакатастрофе и накажет виновных.

Бахарванд описал авиакатастрофу как трагический инцидент.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Спустя неделю после катастрофы президент Ирана Хасан Роухани объявил, что причиной катастрофы стала человеческая ошибка.

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Темы: Иранкатастрофа МАУ в Иране
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