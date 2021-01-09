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На борту разбившегося в Индонезии самолета не было украинцев – МИД

Суббота, 9 января 2021, 15:35

По предварительной информации, на борту разбившегося в субботу в Индонезии не было граждан Украины.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter

Дословно: "По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел крушение вблизи Джакарты".

Что предшествовало: В субботу в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air с 62 людьми на борту.

Украинская правда
Темы: ИндонезияавиаМИД


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