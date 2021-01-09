На борту разбившегося в Индонезии самолета не было украинцев – МИД
Суббота, 9 января 2021, 15:35
По предварительной информации, на борту разбившегося в субботу в Индонезии не было граждан Украины.
Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter
❗️За попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу #SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021
Дословно: "По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел крушение вблизи Джакарты".
Что предшествовало: В субботу в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air с 62 людьми на борту.
Украинская правда