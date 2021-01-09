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Катастрофа МАУ в Тегеране: Госдеп США обвинил Иран в покрывании виновных

Суббота, 9 января 2021, 22:19

В государственном департаменте США подчеркнули, что до сих пор не наказаны иранские военные, виновные в том, что выпустили ракеты по украинскому пассажирскому самолету рейса PS752.

Источник: сообщение Госдепа

Дословно: "Собственное расследование Ирана показало, что Корпус стражей Исламской революции (IRGC) сбил самолет двумя ракетами "земля-воздух". Однако через год члены IRGC до сих пор не понесли ответственности за гибель 176 невинных гражданских пассажиров и экипажа на борту. Зато в течение всего этого длительного расследования режим продолжал защищать тех, кто несет ответственность за это в IRGC".

Детали: В сообщении отмечается, что США с нетерпением ждут дня, когда иранские власти "оценят жизни иранского народа с тем же рвением, с которым они сейчас прикрывают преступления своих чиновников".

Кроме того, в Госдепе призвали к справедливому расследованию катастрофы и добавили - американский народ чтит память пассажиров и экипажа рейса международных авиалиний Украины PS752, жизнь которых оборвалась в результате трагедии.

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Предыстроия: 

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран-Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Украинская правда
Темы: катастрофа МАУ в ИранеСШАИран


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