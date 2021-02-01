Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина будет просить о большем количестве вакцин Pfizer

Понедельник, 1 февраля 2021, 10:41

Украина подаст дополнительный запрос в COVAX об увеличении количества вакцин компании Pfizer.

Источник: брифинг заместителя министра здравоохранения Игоря Иващенко

Прямая речь: "С апреля COVAX ожидает увеличения объема вакцин, и мы также выражаем заинтересованность в продолжении данного партнерства.

Прежде всего до 14 февраля предполагается, что Украина подаст дополнительный запрос об увеличении количества вакцин производства компании Pfizer, которые планируется получить во 2 квартале 2021 года".

Детали: По словам Иващенко, Украина движется по графику вакцинации и ситуация находится под контролем.

Что было раньше: Иващенко отметил, что в начале января Украина подала техническую заявку на привлечение Украины к первой волне вакцинации с использованием вакцины "Pfizer"/"Biontech". Наша страна заверила, что может обеспечить необходимую холодовую цепочку, перевозку и хранение таких вакцин при ультранизких температурах.

По его словам, Украина начнет вакцинацию против коронавируса в феврале, а первые вакцины против COVID-19 поступят в середине февраля.

Украинская правда
Темы: вакцинацияУкраинаCovid-2019коронавирусМинздрав


powered by lun.ua
Главное сегодня

МОЗ: Украина уже через две недели получит вакцины от коронавируса

У Зеленского есть вопрос к Байдену: Почему Украина до сих пор не в НАТО?

Главные новости воскресенья и ночи: визит СБУ на "Мотор Сич", протесты в РФ

Президент не чувствует угрозы от Китая, хотя ввел санкции против их инвесторов

В ОРДО заявили о получении российской вакцины от COVID-19

Кравчук хочет вынести на референдум вопрос Донбасса и Крыма

Все новости...
вакцинация
МОЗ: Украина уже через две недели получит вакцины от коронавируса
Зеленский о сроках вакцинации: Неприятно - чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой
В ОРДО заявили о получении российской вакцины от COVID-19
Последние новости
10:55
Зеленский планирует через неделю провести форум о "первоочередных" вопросах
10:54
"Мотор Сич": Зеленский подписал еще один указ о санкциях против китайских инвесторов
10:54
Трамп нанял новых адвокатов перед началом судебного процесса по импичменту
10:41
Украина будет просить о большем количестве вакцин Pfizer
10:21
видеоРоссийский Су-24 пролетел на малой высоте рядом с эсминцем США в Черном море
09:58
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару
09:43
Канада ужесточила правила въезда в страну из-за новых штаммов коронавируса
09:40
Президент Чехии: Навальный - против Путина, а не режима, он поддержал аннексию Крыма
09:38
МОЗ: Украина уже через две недели получит вакцины от коронавируса
09:26
Зеленский о сроках вакцинации: Неприятно - чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!