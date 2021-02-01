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Украина будет просить о большем количестве вакцин Pfizer

Понедельник, 1 февраля 2021, 09:41
Украина будет просить о большем количестве вакцин Pfizer

Украина подаст дополнительный запрос в COVAX об увеличении количества вакцин компании Pfizer.

Источник: брифинг заместителя министра здравоохранения Игоря Иващенко

Прямая речь: "С апреля COVAX ожидает увеличения объема вакцин, и мы также выражаем заинтересованность в продолжении данного партнерства.

Прежде всего до 14 февраля предполагается, что Украина подаст дополнительный запрос об увеличении количества вакцин производства компании Pfizer, которые планируется получить во 2 квартале 2021 года".

Детали: По словам Иващенко, Украина движется по графику вакцинации и ситуация находится под контролем.

Что было раньше: Иващенко отметил, что в начале января Украина подала техническую заявку на привлечение Украины к первой волне вакцинации с использованием вакцины "Pfizer"/"Biontech". Наша страна заверила, что может обеспечить необходимую холодовую цепочку, перевозку и хранение таких вакцин при ультранизких температурах.

По его словам, Украина начнет вакцинацию против коронавируса в феврале, а первые вакцины против COVID-19 поступят в середине февраля.

Украинская правда

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Темы: вакцинацияУкраинаCovid-2019коронавирусМинздрав
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