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МОЗ: Украина уже через две недели получит вакцины от коронавируса

Понедельник, 1 февраля 2021, 09:38

Украина начнет вакцинацию против коронавируса в феврале, первые вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 поступят через две недели, то есть в середине февраля.

Источник: заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко на брифинге в Минздраве 1 февраля

Прямая речь: "Украина начнет вакцинацию в феврале, а уже через две недели получит вакцины. Благодаря совместным усилиям Министерства здравоохранения, правительства и президента, наша страна вошла в перечень стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в рамках первой волны распределения.

Для начала вакцинации уже подтверждено получение Украиной 117 тысяч доз вакцины производства компании "Pfizer" – "Biontech". Поставка этих вакцин в Украине начнется через две недели, то есть в середине февраля.

Также письмом COVAX Министерству здравоохранения были подтверждены поставки и другой вакцины, а именно производства компании "AstraZeneca" в количестве от 2,1 млн до 2,7 млн доз. Поставка данной вакцины будет осуществляться в течение первого-второго квартале 2021 года".

Детали: Иващенко отметил, что в начале января Украина подала техническую заявку на привлечение Украины к первой волне вакцинации с использованием вакцины "Pfizer"/"Biontech". Наша страна заверила, что может обеспечить необходимую холодовую цепочку, перевозку и хранение таких вакцин при ультранизких температурах.

Холодовую цепочку будут обеспечивать частные логистические операторы, а логистика будет осуществляться за счет международной технической помощи, отметил Иващенко.

Кроме того, Украина стала участником глобальной инициативы ВОЗ по вакцинации – GAVI-альянса, в рамках которого предусматривается обеспечение 20% населения Украины вакциной против COVID-19. В перечне инициативы COVAX – вакцины "Pfizer", "AstraZeneca", "Novavax", Moderna тому подобное.

Вакцины с этой инициативы для 20% населения Украина получит бесплатно, а в дальнейшем сможет закупать их по более низкой цене.

Иващенко отметил, что Минздрав также пытается использовать другие механизмы получения вакцин: в частности, просит страны "Большой семерки" и Европейского Союза помочь с ранним доступом к вакцинам и их перераспределением.

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав


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