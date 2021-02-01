Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада на этой неделе может рассмотреть законопроект об оружии

Понедельник, 1 февраля 2021, 15:15

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что на этой неделе в парламент могут внести законопроект об обороте гражданского оружия.

Источник: брифинг Разумкова в Верховной Раде 1 февраля

Прямая речь: "Законопроект есть, он дискуссионный. В нем есть как правильные вещи, так и вещи, которые будут разделять зал.

Я думаю, что на этой неделе он будет вынесен в стены Верховной Рады. Его будет представлять Игорь Фриз. Посмотрим, какой результат мы получим.

Это первое чтение. Будет возможность его доработать с учетом тех предложений и замечаний, которые уже фактически звучат и в обществе, и среди народных депутатов, а дальше посмотрим".

Что было раньше: Разумков в январе рассказал, что считает законопроект №4335 "Об обращении гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" дискуссионным и требующим доработки.

Законопроект предлагает выдавать удостоверение владельца оружия с указанием категории оружия, а также технический паспорт на каждую единицу оружия с информацией о владельце и серийный номер.

Право на получение удостоверения будут иметь дееспособные украинцы, не имеющие медицинских противопоказаний, непогашенной судимости и те, кто не привлекался к административной ответственности в течение года.

Документом предусматривается создание Единого госреестра гражданского оружия.

Также предлагается обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу за использования оружия.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаоружиезаконодательствоРазумков Дмитрий


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаСБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ в Telegram: "Легитимный", "Резидент" и т.д

видео (обновлено)Разумков опубликовал пафосное видео о начале работы Рады

Зеленский: Мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили...

Зеленский: Если б у Украины было ядерное оружие, вторжения России не было бы

видеоСолисту белорусской группы "Песняры" запретили въезд в Украину

МОЗ: Украина уже через две недели получит вакцины от коронавируса

Все новости...
Верховная Рада
Разумков опубликовал пафосное видео о начале работы Рады
Власти анонсируют новую законодательную инициативу по референдумах
Из-за покушения на убийство "правой руки" Баканова на заседание соберутся два комитета Рады
Последние новости
15:25
Украина отреагировала на "грубое насилие" к акциям протеста в России
15:15
Рада на этой неделе может рассмотреть законопроект об оружии
15:03
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
15:00
Температурные качели: 2 февраля в Украине от 15° мороза до 13° тепла
14:51
Ляшко объяснил, когда может понадобиться удостоверение о вакцинации
14:42
фотоУкраинские и американские ВМС потренировались вместе в Черном море
14:31
Ощадбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса
14:24
В некоторых регионах могут ослабить карантин – Шмыгаль
14:13
фотоIKEA открыла первый магазин в Украине
14:10
инфографикаСБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ в Telegram: "Легитимный", "Резидент" и т.д
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!