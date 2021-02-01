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Рада на этой неделе может рассмотреть законопроект об оружии

Понедельник, 1 февраля 2021, 14:15
Рада на этой неделе может рассмотреть законопроект об оружии

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что на этой неделе в парламент могут внести законопроект об обороте гражданского оружия.

Источник: брифинг Разумкова в Верховной Раде 1 февраля

Прямая речь: "Законопроект есть, он дискуссионный. В нем есть как правильные вещи, так и вещи, которые будут разделять зал.

Я думаю, что на этой неделе он будет вынесен в стены Верховной Рады. Его будет представлять Игорь Фриз. Посмотрим, какой результат мы получим.

Это первое чтение. Будет возможность его доработать с учетом тех предложений и замечаний, которые уже фактически звучат и в обществе, и среди народных депутатов, а дальше посмотрим".

Что было раньше: Разумков в январе рассказал, что считает законопроект №4335 "Об обращении гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" дискуссионным и требующим доработки.

Законопроект предлагает выдавать удостоверение владельца оружия с указанием категории оружия, а также технический паспорт на каждую единицу оружия с информацией о владельце и серийный номер.

Право на получение удостоверения будут иметь дееспособные украинцы, не имеющие медицинских противопоказаний, непогашенной судимости и те, кто не привлекался к административной ответственности в течение года.

Документом предусматривается создание Единого госреестра гражданского оружия.

Также предлагается обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу за использования оружия.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаоружиезаконодательствоРазумков Дмитрий
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