Гостиный двор: Кличко раскритиковал "маневры" Минкульта и просит премьера вмешаться
Мэр Киеве Виталий Кличко просит премьер-министра Дениса Шмыгаля вмешаться в ситуацию вокруг Гостиного двора и передать его общине города.
Источник: Кличко в Facebook
Детали: Мэр уверяет, что город готов осуществить реконструкцию Гостиного двора, создать в нем общественное пространство, музей Киева, разместить другие экспозиции, которые уже обсуждались с общественностью, с Киево-Могилянской академией, но обвиняет Министерство культуры и науки в блокировании этого процесса.
Мол, сначала министр Александр Ткаченко заблокировал решение о передаче на заседании правительства, предложив подписать меморандум. Его заключили и согласовали с Минкультом. Кличко говорит, что тот документ "потерялся", а теперь министерство еще и хочет забрать Гостиный двор себе.
Прямая речь: "Я считаю это преднамеренным блокированием и затягиванием времени, в течение которого Гостиный двор будет стоять в таком же состоянии и разрушаться, ибо Минкульт должен заново пройти все бюрократические процедуры, которые до этого прошел город. А потом - вложить средства в реконструкцию объекта...
А все "маневры" Минкульта, убежден, направлены на замораживание любых инициатив по восстановлению объекта и его работе для общины Киева.
Поэтому, я обращаюсь к премьер-министру вмешаться в ситуацию и безотлагательно передать Гостиный двор общине города. Киевляне ждут этого давно".
Предыстория:
- Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году. 15 августа 2011 года Кабинет министров исключил Гостиный двор из Государственного реестра памятников архитектуры.
- 20 сентября 2012 года Киевсовет передал ООО "Укрреставрация" в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. Это решение возмутило столичных активистов, поэтому они начали в Гостином дворе акцию протеста.
- 24 июня 2014 года Киевский апелляционный админсуд отменил решение Киевсовета о выделении земли застройщику Гостиного двора под противоправную реконструкцию здания. 24 ноября 2015 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабмина об исключении Гостиного двора из списка памятников.
- В сентябре 2016 года Хозяйственный суд Киева отказал Фонду госимущества в возвращении памятника архитектуры Гостиного Двора в государственную собственность.
- Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки еще с зимы 2013 года. В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрацию" вернуть здание Гостиного двора Региональному отделению ФГИУ по городу Киеву. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть ожидает передачи Гостиного двора в собственность общины, готова взять помещение на баланс и привести его в надлежащее состояние.