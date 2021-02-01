Гостиный двор: Кличко раскритиковал "маневры" Минкульта и просит премьера вмешаться

Мэр Киеве Виталий Кличко просит премьер-министра Дениса Шмыгаля вмешаться в ситуацию вокруг Гостиного двора и передать его общине города.

Источник: Кличко в Facebook

Детали: Мэр уверяет, что город готов осуществить реконструкцию Гостиного двора, создать в нем общественное пространство, музей Киева, разместить другие экспозиции, которые уже обсуждались с общественностью, с Киево-Могилянской академией, но обвиняет Министерство культуры и науки в блокировании этого процесса.

Мол, сначала министр Александр Ткаченко заблокировал решение о передаче на заседании правительства, предложив подписать меморандум. Его заключили и согласовали с Минкультом. Кличко говорит, что тот документ "потерялся", а теперь министерство еще и хочет забрать Гостиный двор себе.

Прямая речь: "Я считаю это преднамеренным блокированием и затягиванием времени, в течение которого Гостиный двор будет стоять в таком же состоянии и разрушаться, ибо Минкульт должен заново пройти все бюрократические процедуры, которые до этого прошел город. А потом - вложить средства в реконструкцию объекта...

А все "маневры" Минкульта, убежден, направлены на замораживание любых инициатив по восстановлению объекта и его работе для общины Киева.

Поэтому, я обращаюсь к премьер-министру вмешаться в ситуацию и безотлагательно передать Гостиный двор общине города. Киевляне ждут этого давно".

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