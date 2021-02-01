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"Венецианка" в марте даст заключение по новому проекту решения кризиса в КС

Понедельник, 1 февраля 2021, 16:04

Венецианская комиссия планирует 19-20 марта выдать заключение по законопроекту №4533 "О конституционной процедуре" и альтернативному проекту.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Согласно письму, полученному председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым, Венецианская комиссия 19-20 марта даст заключение по законопроекту 4533 "О конституционной процедуре" и альтернативному законопроекту", - отметила Совгиря.

Законопроект, в частности, предлагает привести в соответствие со статьей 153 Конституции порядок осуществления Конституционным судом своих полномочий при рассмотрении дел конституционной юрисдикции, основания и порядок обращения к нему, процедуру рассмотрения им дел, постановления и выполнение его решений, а также предоставление выводов.

Как сообщалось, Украина обратилась к Венецианской комиссии с просьбой предоставления разъяснения по двум законопроектам, касающимся деятельности Конституционного суда.

Этот запрос является продолжением рекомендаций Комиссии, высказанных в двух неотложных выводах от декабря 2020 года по законодательной ситуации с антикоррупционными механизмами и реформой Конституционного суда после октябрьского решения КСУ, которые были предоставлены на запрос президента Владимира Зеленского.

Напомним, 27 октября 2020 года Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Из-за признания Конституционным судом неконституционными норм по недостоверному декларированию и полномочиям НАПК Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС.

4 декабря Верховная рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, теперь за ложь о доходах предусмотрены штраф и ограничение свободы.

В ЕС отметили, что считают восстановление наказания недостаточным предохранителем.

Темы: КонституцияКСЕвропа
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