Ткаченко объяснил, почему мешает властям Киева получить "Гостиный двор"

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко не хочет, чтобы находящийся в Киеве торговый комплекс "Гостиный двор" перешел в распоряжение столичной власти, потому что сомневается, что та сделает из него "культурный хаб".

Источник: его телеграм-канал

Детали: По словам Ткаченко, как только здание "Гостиного двора" вернули в собственность государства, встал вопрос о его концепции: культурный хаб или очередной ТРЦ. Он отметил, что за год КГГА, которая захотела получить этот объект в коммунальную собственность, так и не смогла обнародовать проект концепции.

Поэтому, отметил министр, на заседании правительства он попросил не спешить с передачей, а заключить сначала между Минкультом и КГГА меморандум, в котором власть Киева пообещает создать в здании культурный хаб и некоторые музеи.

Прямая речь: "Почти по истечении месяца стало очевидно, что в КГГА не спешат принять эту идею. Поэтому я выступил с инициативой и обратился к премьеру с просьбой о передаче "Гостиного двора" на баланс МКИП для создания в рамках проекта "Большая реставрация" музей современного искусства и культурный хаб.

Как только об этом стало известно в КГГА - меморандум в нашей редакции был подписан мгновенно. Но мы не стали ждать годы, и инициатива о передаче Гостиного двора МКИП начала воплощаться.

Сейчас мы ожидаем решения правительства. Надеемся, оно будет принято в пользу МКИП, что даст нам правовые основания для борьбы с рейдерами, а также для полноценной реализации концепции Музея современного искусства с привлечением общественности".

Предыстория: Мэр Киева Виталий Кличко просит премьер-министра Дениса Шмыгаля вмешаться в ситуацию вокруг "Гостиного двора" и передать его общине города.

Он уверяет, что город готов отремонтировать здание, создать в нем общественное пространство, музей Киева, разместить другие экспозиции, однако Министерство культуры и информполитики блокирует этот процесс.

Кличко считает, что министерство пытается "заморозить любые инициативы по восстановлению объекта и его работе для общины Киева".

Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки еще с зимы 2013 года. В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрацию" вернуть здание "Гостиного двора" ФГИ. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть ожидает передачи Гостиного двора в собственность общины, готова взять помещение на баланс и привести его в надлежащее состояние.