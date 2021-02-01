В зоне ООС во время дежурства исчез военный

Вечером 28 января, во время проверки личного состава, в одном из подразделений воинской части в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обнаружили отсутствие военнослужащего.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: Военного сразу начали искать, но безрезультатно.

Отмечается, что он исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы.

По имеющейся информации военный находится на территории, не подконтрольной правительству Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия, обстоятельства выясняются. В ООС отмечают, что пропавший характеризуется сослуживцами как человек "исключительно спокойный и взвешенный, конфликтных ситуаций ни с кем не имел".