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Зеленский поручил запустить спутник к 30-летию независимости Украины

Понедельник, 1 февраля 2021, 23:27

Вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский рассказал, что президент Владимир Зеленский дал задание вывести в космос аппарат дистанционного зондирования земли.

Источник: Уруский в Facebook

Прямая речь Уруского: "(на заседании) акцентировал внимание не ускорение выполнения задания президента Владимира Зеленского по выводу на околоземную орбиту космического аппарата дистанционного зондирования земли" Сич 2-30 (2-1) ".

Подчеркнул, что мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021 года, года 30-летия независимости Украины.

Наличие подобных космических аппаратов будет не только способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг подобными аппаратами за рубежом".

Напомним: Зеленский подписал указ об организации мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. На Крещатике и площади Независимости проведут военный парад.

Украинская правда
Темы: Зеленскийкосмоснаука


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