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Зеленский запланировал военный парад на празднование 30 годовщины Независимости

Среда, 21 октября 2020, 18:50
Зеленский запланировал военный парад на празднование 30 годовщины Независимости

Президент Владимир Зеленский подписал указ об организации мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. На Крещатике и площади Независимости проведут военный парад.

Источник: указ Зеленского

Детали: Он требует от Кабмина обеспечить выполнение плана, который предусматривает организацию и проведение 24 августа 2021, в День Независимости Украины:

  • парада войск по случаю 30-й годовщины независимости Украины на улице Крещатик и на Майдане в Киеве;
  • торжеств с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности;
  • церемоний возложения цветов к памятникам.

Также планируется провести конференции, круглые столы, выставки и т.д.

К празднику должны изготовить юбилейную монету и почтовую марку.

Почему это важно: Зеленский после прихода к власти оба года не устраивал военные парады, зато были концерты и выступления украинских певцов.

Напомним:

  • 9 июля глава государства заявил, что отменяет военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства предлагает отдать военным в виде премий. В то же время, Зеленский пообещал, что праздновать Независимость все равно будут: в "новом формате".
  • Пятый президент Петр Порошенко назвал решение своего преемника "не слишком дальновидным".
  • В 2019 и в 2020 году Зеленский провел парад без военных и военной техники.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДень Независимости
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