Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский запланировал военный парад на празднование 30 годовщины Независимости

Среда, 21 октября 2020, 18:50

Президент Владимир Зеленский подписал указ об организации мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. На Крещатике и площади Независимости проведут военный парад.

Источник: указ Зеленского

Детали: Он требует от Кабмина обеспечить выполнение плана, который предусматривает организацию и проведение 24 августа 2021, в День Независимости Украины:

  • парада войск по случаю 30-й годовщины независимости Украины на улице Крещатик и на Майдане в Киеве;
  • торжеств с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности;
  • церемоний возложения цветов к памятникам.

Также планируется провести конференции, круглые столы, выставки и т.д.

К празднику должны изготовить юбилейную монету и почтовую марку.

Почему это важно: Зеленский после прихода к власти оба года не устраивал военные парады, зато были концерты и выступления украинских певцов.

Напомним:

  • 9 июля глава государства заявил, что отменяет военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства предлагает отдать военным в виде премий. В то же время, Зеленский пообещал, что праздновать Независимость все равно будут: в "новом формате".
  • Пятый президент Петр Порошенко назвал решение своего преемника "не слишком дальновидным".
  • В 2019 и в 2020 году Зеленский провел парад без военных и военной техники.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДень Независимости


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский запланировал военный парад на празднование 30 годовщины Независимости

Дочь блогера-телеведущей похитили ради выкупа $ 200тысяч: силовики накрыли банду

"Минус" 75 миллиардов: ЭП публикует засекреченный аудит "Нафтогаза"

"Слуга народа" хочет отменить второй тур местных выборов

Опрос "5 вопросов от Зеленского" профинансирует "Слуга народа"

В офисе Зеленского готовят кадровые перестановки – источники

Все новости...
Зеленский
На "5 вопросов Зеленского" пожаловались за скрытую агитацию в день выборов
Дело Шеремета: суд отказался допрашивать Зеленского, Авакова и Рябошапку
41% украинцев считают, что больше всего дороги ремонтировали при Зеленском – опрос
Последние новости
19:18
Глава Госгеокадастра о нормативно-денежной оценке земли: Это "фейк", никто ничего не делал
18:50
Зеленский запланировал военный парад на празднование 30 годовщины Независимости
18:47
Кабмин создал рабочую группу для координации переговоров с МВФ
18:44
Глава Минздрава Германии заболел коронавирусом
18:32
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
18:27
Дочь блогера-телеведущей похитили ради выкупа $ 200тысяч: силовики накрыли банду
18:03
На границе с Венгрией восстанавливается работа еще одного пункта пропуска
18:03
Боевики трижды нарушили "тишину"
17:55
Папа Римский поддержал однополые гражданские союзы
17:45
На "5 вопросов Зеленского" пожаловались за скрытую агитацию в день выборов
Все новости...