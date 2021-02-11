Европарламент призвал Украину активизировать борьбу с коррупцией и влиянием олигархов

Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой приветствовал прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, но выразил обеспокоенность по поводу неудач в борьбе с коррупцией и постоянным олигархическим влиянием.

Как сообщает "Европейская правда", текст был принят 526 голосами за, 79 против, при 71 воздержавшемся.

"В отчете об оценке состояния выполнения Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, принятом в четверг, Парламент приветствует достижения Украины в выполнении обязательств по настоящему Соглашению, в частности, в области сельского хозяйства, энергетики, банковского сектора, реформ децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур", - говорится в заявлении пресс-службы ЕП.

Однако в отчете отмечается необходимость провести ряд реформ, чтобы избежать отката реформ, и указывается на судебную власть как одно из наименее надежных учреждений в Украине.

Европарламент критикует попытки властей осуществить политическое давление на независимые экономические институты и исполнительные органы, такие как Национальный банк Украины.

"Депутаты Европарламента также глубоко обеспокоены тем, что, вероятно, заинтересованные лица пытаются подорвать достижения страны в борьбе с коррупцией и общих демократических реформах. Некоторые украинские олигархи, в частности, пытаются вернуть себе политическую власть, что ослабило большинство в Верховной раде, ориентированной на реформы" , - говорится в заявлении.

Европарламент повторил свою непоколебимую приверженность ЕС независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и поддержку международно скоординированных санкций правительства России. Он также решительно осуждает нарушения прав человека и основных свобод, таких как свобода выражения взглядов, религии или убеждений и объединений, со стороны сепаратистов и российских оккупационных войск в Крыму и на Донбассе.

"Для лучшего решения таких нарушений евродепутаты призывают Европейскую службу внешних действий и Комиссию быстро ввести в действие глобальный режим санкций по правам человека ЕС, при этом уделяя особое внимание ситуации на временно оккупированных территориях Украины в Крыму и в части Донецкой и Луганской областей", - отмечается в заявлении.

Накануне голосования Еврокомиссия расставила акценты относительно дальнейших отношений с Украиной. Подробнее читайте в полном переводе выступления Валдиса Домбровскиса от "Европейской правды".

Напомним, Украина и Европейский Союз в этом году начинают процесс пересмотра Соглашения об ассоциации в части торговли товарами.