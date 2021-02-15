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В ЕС ответили на слова Лаврова о "разрыве отношений, который уже происходит"

Понедельник, 15 февраля 2021, 15:22

В Евросоюзе прокомментировали недавние слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о "разрыве отношений, который уже происходит".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", о реакции ЕС на слова Лаврова спросили представителя Европейской службы внешних дел Петера Стано на ежедневном брифинге Еврокомиссии.

Он ответил, что не видит смысла комментировать каждое конкретное заявление главы МИД РФ.

"Главный дипломат ЕС в Москве высказал очень четкую позицию Евросоюза по поводу того, как мы видим возможность дальше развивать отношения между ЕС и Россией. Важно, что мы уже получили на это ответ... Нет необходимости комментировать каждое отдельное заявление главы МИД Лаврова, в каком бы контексте он это ни говорил. Что действительно важно - это действия и поведение России", - отметил Стано.

Он добавил, что вопрос отношений с РФ министры иностранных дел стран-членов планируют обсуждать на встрече 22 февраля, основываясь в том числе на выводах из визита Жозепа Борреля и на том, как Россия общается с отдельными странами-членами.

Как уже сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрыв в отношениях России и ЕС начался давно и их разрывает Брюссель.

Его слова прозвучали после встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто.

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Темы: ЕСРосcиямеждународные отношения


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