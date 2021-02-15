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Витренко просит Шмыгаля уволить Коболева и Наблюдательный совет "Нафтогазу"

Понедельник, 15 февраля 2021, 23:41
Витренко просит Шмыгаля уволить Коболева и Наблюдательный совет Нафтогазу

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко обратился к премьер-министру Дениса Шмыгалю с предложением уволить председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева и разорвать контракт со всеми членами Наблюдательного совета компании.

Источник: письмо Витренко к премьер-министру в распоряжении УП

Детали: И.о. министра наводит ряд причин, которые, по его мнению, являются основаниями для увольнения Коболева и Наблюдательного совета. В частности, вроде бы "Нафтогаз" не выполнил показатель добычи газа в 2020 году, который был утвержден Концепцией развития газодобывающей отрасли Украины и предусматривал наращивания до конца 2020 года добычи отечественного природного газа в 27,6 млрд м3.

Однако в июне 2019 года Наблюдательный совет компании утвердил бизнес-план Дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" на 2019-2023 годы, которым установил прогноз добычи природного газа для "Укргаздобыча" в объеме 15,0 млрд м3 в 2019 году и 14,9 млрд м3 в 2020 году.

Именно это, утверждает Витренко, и противоречит ожидаемым результатом деятельности компании в 2017-2020 годах в соответствии с Концепцией.

И.о. министра также пишет, что компания планирует сокращать показатели добычи газа следующие 5 лет. Вроде бы прогнозируемые объемы добычи природного газа в 2025 году составят от 9,9 млрд м3 до 12,5 млрд м3 по разным сценариям.

Кроме того, речь идет о нарушениях, которые Госаудитслужба обнаружила в деятельности "Нафтогаза" в 2018-2019 годах. Последние привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд грн.

Также Офис налогоплательщиков обнаружил нарушения в "Укртрансгаз", которые привели к занижению уплаченных АО "НАК" Нафтогаз Украины" дивидендов на сумму 35,2 млрд  гривен.

"Учитывая приведенные выше факты, а также принимая во внимание информацию, приведенную в приложениях к этому письму, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО "НАК" Нафтогаз Украины", прекращение контрактов с членами Наблюдательного совета и проведения конкурсов на замещение соответствующих должностей ", – говорится в письме.

В то же время, предлагается провести аудит эффективности компании и всех предприятий Группы учитывая значительное количество нарушений и необходимость всестороннего исследования.

Напомним:

  • Ранее Юрий Витренко работал исполнительным директор "Нафтогаза". Свое увольнение он назвал реакцией председателя правления компании Андрея Коболева на "неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла".

Украинская правда
Темы: НефтегазВитренкоКабинет министров
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