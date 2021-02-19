Вопрос членства Украины в ЕС должен решиться до конца десятилетия - ОП

В четверг в Офисе президента состоялось совещание по стратегии европейской и евроатлантической интеграции под председательством Владимира Зеленского, во время которого говорилось о том, что вопрос членства Украины в ЕС должен решиться до конца текущего десятилетия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала пресс-служба главы государства.

По информации пресс-службы, на совещании обсуждался, что "Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Европейском Союзе перестало быть гипотетическим - это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия".

На встрече речь шла о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, его обновлении, а также об интеграции в рынки ЕС и Единый цифровой рынок Евросоюза.

"Среди целей - евроинтеграция и достижения основных критериев относительно обретения полноправного членства в НАТО, синхронизация с европейским Зеленым курсом", - заявили в ОП.

Напомним, соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС обязывает стороны за пять лет от вступления в силу (сентябрь 2017 года) провести консультации по пересмотру его положений в части торговли товарами.

ЕС согласился на пересмотр соглашения об ассоциации с Украиной, но пока не дал согласия на его изменение.