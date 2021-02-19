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Украинцев ждет резкое потепление

Пятница, 19 февраля 2021, 07:54
Украинцев ждет резкое потепление

В Украине в пятницу осадки не прогнозируются, в южных и восточных областях порывы ветра до 20 м/с, температура 7-12° мороза.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Гидрометцентр

Дословно: "Без осадков, лишь ночью в Крыму и Приазовье снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, на Левобережье - северо-западный 5-10 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. температура днем ​​7-12° мороза; в южных, юго-восточных областях, на Львовщине и Ивано-Франковщине днем ​​0-5° мороза, на Закарпатье днем ​​от 1° мороза до 4° тепла".

Детали: В Киеве и области осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. В столице температура днем ​​10-12° мороза, на Киевщине - 7-12° мороза.

Синоптики прогнозируют 20 февраля на Правобережье Украины небольшой (ночью в Карпатах умеренный) снег, в западных областях местами с дождем, слабый гололед; 21 февраля на востоке и северо-востоке страны небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

21 февраля в Украине, кроме востока, местами туман; на дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

В Украине будет повышаться температура: 20 февраля ночью в западной части 5-10° мороза (на крайнем западе около 0°), на остальной территории 12-17°, на северо-востоке около 20° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, на юге и западе до 5° тепла, на Сумщине и Черниговщине 4-9° мороза; 21 февраля ночью 1-6° мороза, на Прикарпатье, в восточных, северо-восточных областях 7-12° мороза, днем ​​0-5° тепла, на Закарпатье 3-8° тепла.

В столичном регионе в субботу небольшой снег, в воскресенье без осадков. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Постепенное повышение температуры 20 февраля ночью 12-17° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; 21 февраля ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла.

В Украине 22-23 февраля существенных осадков не прогнозируется, лишь на востоке и северо-востоке страны небольшой снег. Температура на юге и западе страны ночью и днем ​​от 3° мороза до 3° тепла, днем ​​23 февраля 2-8° тепла; на остальной территории ночью и днем ​​0-6° мороза (ночью на северо-востоке и востоке страны 4-10° мороза), днем ​​23 февраля 0-3° тепла.

В Киевской области без существенных осадков. Температура ночью и днем ​​0-5° мороза (днем 23 февраля 0-3° тепла).

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Темы: погода
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