Зеленский назначил стипендии деятелям культуры: в списке поэт Василий Голобородько

Президент Владимир Зеленский назначил стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства. Среди них поэт-шестидесятник, лауреат Шевченковской премии Василий Голобородько.

Источник: указ президента

Детали: Отмечается, что пожизненные стипендии получат 33 деятели культуры и искусства. В частности, речь идет о Василие Голобородько, поэте, который в 2014 году был вынужден уехать из Луганщины.

В том же году известные украинские деятели искусства (Лина Костенко, Ада Роговцева, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Юрий Андрухович и другие – УП) в письме к Петру Порошенко, Арсению Яценюку и Виталию Кличко просили помочь поэту, поскольку тот не имел крыши над головой и проживал в Доме творчества в городе Ирпень.

Своим указом Зеленский также отметил стипендиями на два года еще 86 деятелей культуры и искусства.

Размер стипендии составляет около 2700 грн в месяц.

Напомним: