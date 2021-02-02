Кулеба поговорил с новым госсекретарем США
Вторник, 2 февраля 2021, 00:54
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые поговорил с новым государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны подтвердили важность стратегического партнерства.
Источник: Кулеба в twitter
Прямая речь: "В нашей первой беседе с госсекретарем Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины ".
Детали: В Посольстве США отметили, что ждут начала "новой эры американо-украинских отношений". Там также отметили, что США поддерживают евроатлантические амбиции Украины.
Напомним:
- 31 января Блинкен осудил российские власти за жестокие действия против участников акций протеста, которые в воскресенье вышли на улицы многих городов.
- Ранее Блинкен отметил, что администрация будущего президента Джо Байдена готова обеспечить предоставление Украине летального оружия.
Украинская правда