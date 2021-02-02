Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кулеба поговорил с новым госсекретарем США

Вторник, 2 февраля 2021, 00:54

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые поговорил с новым государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны подтвердили важность стратегического партнерства.

Источник: Кулеба в twitter

Прямая речь: "В нашей первой беседе с госсекретарем Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины ".

Детали: В Посольстве США отметили, что ждут начала "новой эры американо-украинских отношений". Там также отметили, что США поддерживают евроатлантические амбиции Украины.

Напомним:

Украинская правда
Темы: международные отношенияКулеба Дмитрий


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава МИД сомневается, что США присоединятся к Нормандскому формату

Зеленский поручил запустить спутник к 30-летию независимости Украины

Умер режиссер Сергей Проскурня

обновлено от 19:22Экс-главу ГАСИ объявили в розыск, он нашелся в Facebook

Новости 1 февраля: интервью Зеленского для НВО, исключение Дубинского из фракции

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Все новости...
международные отношения
Байден планирует возобновить отношения с ЕС, укрепить НАТО и противостоять РФ – советник
Путин: Глобальный горячий конфликт сейчас означал бы конец цивилизации
Госдума России проголосовала за продление ядерного соглашения с США
Последние новости
02:16
"Слуги" обсудят вопросы членства Дубинского в партии – Верещук
01:39
Глава МИД сомневается, что США присоединятся к Нормандскому формату
00:54
Кулеба поговорил с новым госсекретарем США
00:25
Зеленский назначил стипендии деятелям культуры: в списке поэт Василий Голобородько
23:50
видеоФутбол: еще один игрок сборной Украины будет играть в чемпионате Италии
23:27
Зеленский поручил запустить спутник к 30-летию независимости Украины
22:49
Умер режиссер Сергей Проскурня
22:40
В первый день февраля боевики 4 раза нарушили "тишину"
22:21
Европол предупредил о мошенничестве с сертификатами с результатами COVID-тестов
22:08
Новости экономики: Импорт электроэнергии из России, Зеленский не позволит Китаю купить "Мотор-Сич"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!