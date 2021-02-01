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Кулеба поговорил с новым госсекретарем США

Понедельник, 1 февраля 2021, 23:54
Кулеба поговорил с новым госсекретарем США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые поговорил с новым государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны подтвердили важность стратегического партнерства.

Источник: Кулеба в twitter

Прямая речь: "В нашей первой беседе с госсекретарем Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины ".

Детали: В Посольстве США отметили, что ждут начала "новой эры американо-украинских отношений". Там также отметили, что США поддерживают евроатлантические амбиции Украины.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: международные отношенияКулеба Дмитрий
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