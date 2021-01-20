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У Байдена поддерживают предоставление Украине летального оружия

Среда, 20 января 2021, 01:32

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен отметил, что администрация будущего президента Джо Байдена готова обеспечить предоставление Украине летального оружия.

Источник: Энтони Блинкен во время слушаний в Сенате, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Одна из вещей, которую Конгресс сделал единогласно – это то, что мы выделили $300 млн для предоставления Украине летального оружия".

Детали: Блинкен напомнил, что правительство бывшего президента Барака Обамы так и не воплотило эту инициативу, в отличие от команды Дональда Трампа.

"Сенатор, я поддерживаю предоставление летального оружия оборонного назначения Украине", – ответил на вопрос кандидат на пост госсекретаря.

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Напомним: 

  • Сенат Конгресса США, который контролируется республиканцами, вслед за Палатой представителей одобрил законопроект об оборонном бюджете, ранее ветировал президент страны Дональд Трамп.
  • Согласно документу, на оборону планируется выделить 740 млрд долларов, в том числе предусматривается 250 млн долларов на военную помощь Украине. $75 млн из них предназначены для закупки летального оружия.

Украинская правда
Темы: Байденоружие


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