У Байдена поддерживают предоставление Украине летального оружия

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен отметил, что администрация будущего президента Джо Байдена готова обеспечить предоставление Украине летального оружия.

Источник: Энтони Блинкен во время слушаний в Сенате, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Одна из вещей, которую Конгресс сделал единогласно – это то, что мы выделили $300 млн для предоставления Украине летального оружия".

Детали: Блинкен напомнил, что правительство бывшего президента Барака Обамы так и не воплотило эту инициативу, в отличие от команды Дональда Трампа.

"Сенатор, я поддерживаю предоставление летального оружия оборонного назначения Украине", – ответил на вопрос кандидат на пост госсекретаря.

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Напомним: