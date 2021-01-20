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У Байдена поддерживают предоставление Украине летального оружия

Среда, 20 января 2021, 00:32
У Байдена поддерживают предоставление Украине летального оружия

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен отметил, что администрация будущего президента Джо Байдена готова обеспечить предоставление Украине летального оружия.

Источник: Энтони Блинкен во время слушаний в Сенате, цитирует "Укринформ", "Голос Америки

Прямая речь: "Одна из вещей, которую Конгресс сделал единогласно – это то, что мы выделили $300 млн для предоставления Украине летального оружия".

Детали: Блинкен напомнил, что правительство бывшего президента Барака Обамы так и не воплотило эту инициативу, в отличие от команды Дональда Трампа.

"Сенатор, я поддерживаю предоставление летального оружия оборонного назначения Украине", – ответил на вопрос кандидат на пост госсекретаря.

Кроме того, Блинкен высказался за продолжение с Украиной программы тренировки военных для способности украинцем и в дальнейшем противостоять агрессии России.

Также дипломат не обошел вопрос борьбы с коррупцией в Украине. По его мнению, это внутренняя угроза для нашего государства. 

"Если угрозой Украине извне является Россия, то ее внутренними угрозами являются коррупция, отсутствие институтов, которые могут эффективно вести страну. И мы должны помочь украинцам с этим также справиться, потому что даже если мы успешно будем держать Россию на расстоянии, но угроза внутри будет продолжаться, им будет очень трудно построить жизнеспособную демократию ", – сказал он. 

По мнению номинанта на должность руководителя внешнеполитического ведомства США, Россия применяет агрессию к тем странам, которые не являются членами НАТО. Речь идет о Грузии и Украине. "Если такая страна как Грузия способна выполнить требования относительно членства в НАТО, если может делать взносы в коллективную безопасность, то да, НАТО должно быть открытым", – пояснил Блинкен.

Вероятный глава Госдепа также считает, что наибольшей угрозой для США является Китай. Также опасность представляют Россия и Иран.

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Напомним: 

  • Сенат Конгресса США, который контролируется республиканцами, вслед за Палатой представителей одобрил законопроект об оборонном бюджете, ранее ветировал президент страны Дональд Трамп.
  • Согласно документу, на оборону планируется выделить 740 млрд долларов, в том числе предусматривается 250 млн долларов на военную помощь Украине. $75 млн из них предназначены для закупки летального оружия.

Украинская правда

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Темы: Байденоружие
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