У Байдена поддерживают предоставление Украине летального оружия
Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен отметил, что администрация будущего президента Джо Байдена готова обеспечить предоставление Украине летального оружия.
Источник: Энтони Блинкен во время слушаний в Сенате, цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Одна из вещей, которую Конгресс сделал единогласно – это то, что мы выделили $300 млн для предоставления Украине летального оружия".
Детали: Блинкен напомнил, что правительство бывшего президента Барака Обамы так и не воплотило эту инициативу, в отличие от команды Дональда Трампа.
"Сенатор, я поддерживаю предоставление летального оружия оборонного назначения Украине", – ответил на вопрос кандидат на пост госсекретаря.
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Напомним:
- Сенат Конгресса США, который контролируется республиканцами, вслед за Палатой представителей одобрил законопроект об оборонном бюджете, ранее ветировал президент страны Дональд Трамп.
- Согласно документу, на оборону планируется выделить 740 млрд долларов, в том числе предусматривается 250 млн долларов на военную помощь Украине. $75 млн из них предназначены для закупки летального оружия.