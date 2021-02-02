В России придумали, как у подростков отбить желание ходить на митинги

В российских школах появятся советники по воспитанию, которые будут говорить с детьми о митингах.

Источник: "Коммерсант"

Детали: В этом году избирают советников в десяти пилотных регионах. С 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в оккупированном Севастополе.

В 2022 году конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию пройдет во всех регионах России.

За проект в значительной мере отвечает созданное в 2015 году Российское движение школьников, которое курируется администрацией президента России.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева пояснила, что будущие воспитатели должны будут знать, чем живут современные дети, говорить с ними на их языке, в том числе о политике и митингах.

Она подчеркнула, что особенное внимание надо уделять подросткам, которых задерживали на несанкционированных акциях, – в частности "нужно, чтобы они не чувствовали злобу или что они покинуты".

По данным источника издания, близкого к Кремлю, тема протестов и участия в них молодежи обсуждается "на самых верхах" и внутриполитический блок намерен активизировать "все текущие проекты по этой теме".

Для советников-воспитателей предусмотрят ежемесячную надбавку в 15 тысяч рублей.

Первая программа обучения советников пройдет на базе МДЦ "Артек" с марта по август 2021 года. Она рассчитана на 106 часов. Организаторы конкурса предполагают, что через нее пройдут порядка 2500 человек (всего в России более 40 тысяч школ).

Сопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий уверен, что приход в школу новых людей "ничего, кроме смеха, не вызовет", потому что "ни один нормальный ребенок не будет искренне разговаривать с посторонней тетей".

Психолог Людмила Петрановская также назвала инициативу смешной. Она убеждена, что дети придумают, как "обстебать" авторов этой идеи.

Что предшествовало: Во время акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России 31 января задержали рекордное количество людей – более 5 тысяч, в том числе более 80 журналистов. Задержания часто сопровождались избиением, применялись электрошокеры.