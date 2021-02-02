Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада приняла санкции против Никарагуа из-за консульства в оккупированном Крыму

Вторник, 2 февраля 2021, 10:34
Рада приняла санкции против Никарагуа из-за консульства в оккупированном Крыму

Верховная Рада приняла постановление об утверждении санкций против Республики Никарагуа.

Источник: трансляция заседания парламента 2 февраля

Детали: "За" документ №4689 проголосовали 322 нардепа.

Проект постановления был внесен накануне президентом Владимиром Зеленским, для имплементации решения СНБО.

Санкции введены сроком на пять лет.

Представляя в парламенте вышеуказанный документ, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что летом 2019 года правительство Республика Никарагуа совершило недружественные действия против нашего государства: инициировало открытие так называемого почетного консульства Никарагуа на территории оккупированного Крыма.

Официальная Манагуа игнорировала неоднократные протесты МИД Украины.

3 августа 2020 года так называемым "почетным консулом" был назначен Евгений Белавенцев, осужденный Украиной за попытку аннексии Крыма.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
Россияне ищут, чем сбили их три Су-34, и действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: