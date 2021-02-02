Рада приняла санкции против Никарагуа из-за консульства в оккупированном Крыму

Верховная Рада приняла постановление об утверждении санкций против Республики Никарагуа.

Источник: трансляция заседания парламента 2 февраля

Детали: "За" документ №4689 проголосовали 322 нардепа.

Проект постановления был внесен накануне президентом Владимиром Зеленским, для имплементации решения СНБО.

Санкции введены сроком на пять лет.

Представляя в парламенте вышеуказанный документ, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что летом 2019 года правительство Республика Никарагуа совершило недружественные действия против нашего государства: инициировало открытие так называемого почетного консульства Никарагуа на территории оккупированного Крыма.

Официальная Манагуа игнорировала неоднократные протесты МИД Украины.

3 августа 2020 года так называемым "почетным консулом" был назначен Евгений Белавенцев, осужденный Украиной за попытку аннексии Крыма.