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Скичко приступил к работе главы ОДА: хочет примирения с мэром Черкасс

Вторник, 2 февраля 2021, 11:39
Скичко приступил к работе главы ОДА: хочет примирения с мэром Черкасс

Новый глава Черкасской ОГА бывший шоумен и "Слуга народа" Александр Скичко заявил, что надеется на примирение и объединенную работу с мэром города Анатолием Бондаренко, который часто протестует против нововведений власти.

Источник: Черкасская ОГА

Прямая речь Скичко: "Я считаю, что нам всем нужно объединиться. Имею искреннюю надежду, что мы совместно с депутатами облсовета, руководителями ОТО, мэром города Черкассы сможем объединиться для развития нашего края.

Я искренне хотел бы, чтобы с момента моего прихода, в отношениях Черкасской ОГА и городского совета появился конструктив, консолидация, объединенность".

Детали: Скичко признался, что готов к конструктивной критике и ему обидно, что все вспоминают о его работе шоумена, но забывают о его достижениях во власти.

Одним из собственных преимуществ он назвал прямой контакт с Офисом президента.

Мэр Черкасс Бондаренко присутствовал во время представления нового главы ОГА. Бондаренко заверил, что готов к сотрудничеству, но "человека в Черкасской области должны судить по результатам ее работы".

Что было раньше: 29 января президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

Справка: Александр Скичко родился 1991 года в Черкассах.  В 2013 году окончил Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" по специальности "международная экономика" (магистр международной экономики).  Около 10 лет занимался предпринимательской деятельностью.  В 2019-м был избран народным депутатом Украины.

29 летний телеведущий Скичко прошел в Верховную Раду в 2019 году по мажоритарному избирательному округу №197 в Черкасской области.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Черкасская областьвласть
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