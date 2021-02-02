На Николаевщине пожарные ликвидируют пожар в торговом центре.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, полиция Николаевщины

Детали: 2 февраля в 12:57 на линию 101 поступила информация о пожаре торгового центра "Эпицентр К" на улице Федора Достоевского в городе Первомайск. Над тушением пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана.

Эвакуирован персонал и посетители.

По предварительным данным, никто не пострадал. Спасатели отмечают, что угрозы распространения на рядом расположенные здания нет.

UPD: В 14:20 пожар был локализован на площади 4 тыс. м.кв. В 18:30 его потушили.

Полиция сообщает о задержании поджигателя. По ее данным, 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, и поджегши помещение, бросился бежать.

Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских.

Преступника, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности, доставили в Первомайское управление полиции.