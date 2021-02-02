На Николаевщине пожарные ликвидируют пожар в торговом центре.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 2 февраля в 12:57 на линию 101 поступила информация о пожаре торгового центра "Эпицентр К" на улице Федора Достоевского в городе Первомайск. Над тушением пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана.

Ориентировочная площадь (по предварительным данным 800 м.кв.) и причина устанавливается. Эвакуирован персонал и посетители.

По предварительным данным, никто не пострадал. Спасатели отмечают, что угрозы распространения на рядом расположенные здания нет.