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Пожарные тушат масштабный огонь в "Эпицентре К" на Николаевщине

Вторник, 2 февраля 2021, 14:00

На Николаевщине пожарные ликвидируют пожар в торговом центре.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 2 февраля в 12:57 на линию 101 поступила информация о пожаре торгового центра "Эпицентр К" на улице Федора Достоевского в городе Первомайск. Над тушением пожара работают два отделения 23 государственной пожарно-спасательной части, местная пожарная охрана.

 

Ориентировочная площадь (по предварительным данным 800 м.кв.) и причина устанавливается. Эвакуирован персонал и посетители.

По предварительным данным, никто не пострадал. Спасатели отмечают, что угрозы распространения на рядом расположенные здания нет.

Украинская правда
Темы: пожарНиколаевская область


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