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Масштабный пожар в "Эпицентре К" потушен

Вторник, 2 февраля 2021, 18:01
Масштабный пожар в Эпицентре К потушен

Масштабный пожар в торговом центре в городе Первомайске Николаевской области потушен.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В 18:30 пожар ТЦ "Эпицентр К "на ул. Федора Достоевского в г. Первомайск на площади 4000 кв. м ликвидирован".

 

Детали: Продолжаются работы по разбору строительных конструкций и тушение отдельных очагов тления.

Что предшествовало: 2 февраля в 12:57 на линию 101 поступила информация о пожаре в торговом центре "Эпицентр К" на улице Федора Достоевского в городе Первомайск.

В 14:20 пожар был локализован на площади 4 тыс. м.кв.

Полиция сообщила, что задержала поджигателя: он пришел к ТРЦ с топором. В отделе лакокрасочных товаров разлил воспламеняющиеся жидкости и поджег. Злоумышленник также ранил двух человек.

Украинская правда

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Темы: пожар
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