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Россия держит за решеткой 109 украинских политзаключенных

Вторник, 2 февраля 2021, 13:53
Россия держит за решеткой 109 украинских политзаключенных

В аннексирована Крыму и в РФ находится более 100 украинских политзаключенных.

Источник: Людмила Денисова в эфире "Крым. Реалии"

Прямая речь: "Количество политзаключенных увеличилось, несмотря на то, что 35 человек в сентябре 2019 нам вернули".

"На сегодняшний день 109 человек находятся в местах несвободы".

Детали: По словам Денисовой, с указанного количества политических заключенных 33 человека находится в Крыму: двое отбывают наказание, 30 находятся в СИЗО и один - под судом.

Остальные лица находится в Российской Федерации: часть отбывает наказание, а часть – в следственных изоляторах.

Денисова также сообщила, кто чаще попадает за решетку: из 109 политзаключенных лиц – 75 крымских татар.

По словам Денисовой, на сегодняшний день переговорные процессы по обмену пленными остановились.

Предыстория:

  • Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут "через посредника" девяти незаконно удерживаемых лиц.
  • Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с РФ включили 86 незаконно заключенных крымских татар.

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Темы: омбудсменпленныеРосcия
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