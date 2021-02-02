Россия держит за решеткой 109 украинских политзаключенных
В аннексирована Крыму и в РФ находится более 100 украинских политзаключенных.
Источник: Людмила Денисова в эфире "Крым. Реалии"
Прямая речь: "Количество политзаключенных увеличилось, несмотря на то, что 35 человек в сентябре 2019 нам вернули".
"На сегодняшний день 109 человек находятся в местах несвободы".
Детали: По словам Денисовой, с указанного количества политических заключенных 33 человека находится в Крыму: двое отбывают наказание, 30 находятся в СИЗО и один - под судом.
Остальные лица находится в Российской Федерации: часть отбывает наказание, а часть – в следственных изоляторах.
Денисова также сообщила, кто чаще попадает за решетку: из 109 политзаключенных лиц – 75 крымских татар.
По словам Денисовой, на сегодняшний день переговорные процессы по обмену пленными остановились.
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