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Шмыгаль не пришел на встречу с Разумковым и главами фракций по тарифам – нардеп

Вторник, 2 февраля 2021, 14:53
Шмыгаль не пришел на встречу с Разумковым и главами фракций по тарифам – нардеп
Фото КМУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль не пришел на встречу со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и главами парламентских фракций по вопросам тарифов, запланированную на 2 февраля.

Источник: глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Премьер-министр не пришёл на встречу по тарифам с главами фракций, поэтому встречу закрыли".

Детали: Железняк добавил, что это было самое быстрое совещание у спикера, отметив, что длилось оно около 6 минут.

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Напомним:

  • Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр.
  • Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.
  • Также министры установили предельный тариф на распределение газа – он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.
  • Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.
  • Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.
  • 27 января газопоставляющая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале – 6,86 грн за кубометр. 


 

Украинская правда

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Темы: ШмыгальРазумков ДмитрийВерховная Радатарифы
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