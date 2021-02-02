Шмыгаль не пришел на встречу с Разумковым и главами фракций по тарифам – нардеп

Премьер-министр Денис Шмыгаль не пришел на встречу со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым и главами парламентских фракций по вопросам тарифов, запланированную на 2 февраля.

Источник: глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Премьер-министр не пришёл на встречу по тарифам с главами фракций, поэтому встречу закрыли".

Детали: Железняк добавил, что это было самое быстрое совещание у спикера, отметив, что длилось оно около 6 минут.

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Напомним:

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа – он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

27 января газопоставляющая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале – 6,86 грн за кубометр.



