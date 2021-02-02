"Всех, кто подойдет, изрублю": охранник рассказал, как ловили поджигателя "Эпицентра"
Охранник "Эпицентра" рассказал, как они с напарником ловили злоумышленника, который днем 2 февраля поджег супермаркет на Николаевщине, а также ранил двух человек.
Источник: отдел коммуникации полиции Николаевской области, руководитель департамента по связям с общественностью "Эпицентра" в Facebook
Детали: Сначала охранник рассказал, что услышал пожарную сигнализацию, а из громкоговорителя просили всех работников и клиентов выйти из магазина. Когда мужчина вышел из кабинета, он увидел сотрудника супермаркета, который сказал, что его чем-то облили и подожгли, и он получил ожоги.
Прямая речь охранника: "Он (злоумышленник - ред.) шел с топором в руках и говорил: "кто подойдет, изрублю". Мы начали его преследовать, пытались его остановить. Затем он рубанул начальника топором ...
В районе второго дома Достоевского он острой частью топора рубанул в голову охранника и меня в спину, но в одежде путался топор, и мы смогли его вырвать у него.
Детали: Полиция отмечает, что нападающему за содеянное грозит пожизненное лишение свободы.
В комментариях официальный представитель "Эпицентра" отметила, что ранен охранник в тяжелом состоянии. Его лечение и реабилитация будет осуществляться за счет компании.
Напомним: На Николаевщине ликвидировали пожар в торговом центре.