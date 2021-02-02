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"Всех, кто подойдет, изрублю": охранник рассказал, как ловили поджигателя "Эпицентра"

Вторник, 2 февраля 2021, 17:36
Всех, кто подойдет, изрублю: охранник рассказал, как ловили поджигателя Эпицентра

Охранник "Эпицентра" рассказал, как они с напарником ловили злоумышленника, который днем ​​2 февраля поджег супермаркет на Николаевщине, а также ранил двух человек.

Источник: отдел коммуникации полиции Николаевской области, руководитель департамента по связям с общественностью "Эпицентра" в Facebook

Детали: Сначала охранник рассказал, что услышал пожарную сигнализацию, а из громкоговорителя просили всех работников и клиентов выйти из магазина. Когда мужчина вышел из кабинета, он увидел сотрудника супермаркета, который сказал, что его чем-то облили и подожгли, и он получил ожоги.

Прямая речь охранника: "Он (злоумышленник - ред.) шел с топором в руках и говорил: "кто подойдет, изрублю". Мы начали его преследовать, пытались его остановить. Затем он рубанул начальника топором ...

В районе второго дома Достоевского он острой частью топора рубанул в голову охранника и меня в спину, но в одежде путался топор, и мы смогли его вырвать у него.

Детали: Полиция отмечает, что нападающему за содеянное грозит пожизненное лишение свободы.

В комментариях официальный представитель "Эпицентра" отметила, что ранен охранник в тяжелом состоянии.  Его лечение и реабилитация будет осуществляться за счет компании.

Напомним: На Николаевщине ликвидировали пожар в торговом центре.

Украинская правда

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Темы: полицияпожар
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