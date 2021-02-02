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Разумков не поддержал санкции против Козака и телеканалов Медведчука – источник

Вторник, 2 февраля 2021, 22:47
Разумков не поддержал санкции против Козака и телеканалов Медведчука – источник

Спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования на заседании Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Источник: члены СНБО в комментарии "Украинской правде"

Детали: Отмечается, что Разумков воздержался от голосования.

Опрошенные УП члены СНБО утверждают, что закон позволяет вводить санкции против граждан Украины.  Их можно будет обжаловать, но это будет достаточно проблематичная процедура.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что санкции не поддержали два человека - другая была в командировке.

Прямая речь Данилова: "2 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины.

С 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке ".

Напомним: 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Украинская правда

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