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В ОП заявляют, что санкции против каналов Медведчука это борьба с "чужеродной пропагандой"

Вторник, 2 февраля 2021, 23:59

В Офисе президента отмечают, что введенные санкций против Тараса Козака и трех каналов подконтрольных Виктору Медведчуку не является посягательством на свободу слова, а является исключительно борьбой с "чужеродной пропагандой".

Источник: советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Подоляка: "Данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине. Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями.

Тем более есть достаточно веские подтверждения по странным путям финансирования данной пропаганды. И дополнительно - имеется чрезвычайно мутная история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии.

Разумеется, санкции по телеканалам господина Медведчука - это совсем не про медиа и не про свободу слова. Это только про эффективное противодействие фейкам и чужеродной пропаганде.

Это о том, что не делалось на протяжении всех прошлых лет, когда данный медийный пузырь только разрастался. Когда при молчаливом попустительстве, а иногда и при активном содействии прошлых властей этот пропагандистский пул сформировался, окреп и стал активно "убивать" наши ценности".

Что этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов в воздействии кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Медиахолдинг "Новости" вышел с заявлением о "политической расправе".

Украинская правда


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