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Инвестор из Молдовы подает в суд на Украину, потому что получил разворованный завод

Воскресенье, 21 февраля 2021, 09:30
Инвестор из Молдовы подает в суд на Украину, потому что получил разворованный завод

Молдавская компания СП "Zernoff", победитель аукциона по продаже объекта малой приватизации Мариливского МПД ГП "Укрспирт", обратилась в суд с иском к Фонду госимущества Украины из-за существенного расхождения фактического количества имущества, заявленного в электронном лоте.

Молдавская компания СП "Zernoff", победитель аукциона по продаже объекта малой приватизации Мариливского МПД ГП "Укрспирт", обратилась в суд с иском к Фонду госимущества Украины из-за существенного расхождения фактического количества имущества, заявленного в электронном лоте.

Об этом сообщает агентство УНИАН, пишет "Европейская правда".

Как выяснилось в ходе осмотра спиртзавода, на предприятии отсутствовало ценное оборудование: котлы, вентиляторы, влагомеры, а объекты недвижимости не соответствовали описанию.

"Таким образом, по состоянию на дату подачи иска, проданный истцу объект приватизации фактически не соответствует перечню имущества, описанному в договоре и информационном сообщении, опубликованном ранее в электронной торговой системе", - говорится в решении Хозяйственного суда Киева от 11 января 2021 года.

В результате суд удовлетворил просьбу инвестора приостановить операцию, которая обещала принести в государственный бюджет Украины 144 млн грн.

"Инвестировать в Украину оказалось не так просто. Ключевая сложность в том, что заявленные на приватизацию объекты не соответствуют тому, что там есть. Мы очень расстроены, что партнерство в этом проекте приходится начинать в суде. Но мы должны перестраховаться. Мы не отказываемся от приобретения лота. Просто хотим ясности ", - прокомментировал совладелец СП" Zernoff "Юрий Дячук.

Активная приватизация заводов ГП "Укрспирт" началась в сентябре 2020 года. Это произошло после того, как в конце 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий государственную монополию на производство спирта.

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Темы: Молдоваинвестиции
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