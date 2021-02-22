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Главы МИД стран ЕС достигли договоренности о санкциях против РФ за арест Навального

Понедельник, 22 февраля 2021, 14:40
Главы МИД стран ЕС достигли договоренности о санкциях против РФ за арест Навального

Министры иностранных дел стран ЕС достигли договоренности работать над санкциями против РФ в связи с арестом критика Путина Алексея Навального и преследованием оппозиции.

Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники, передает "Европейская правда".

"Министры иностранных дел ЕС согласились продвигать вперед работу над новыми санкциями против России после заключения оппозиционера Алексея Навального", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на следующей неделе должны определить правовые рамки и конкретный список лиц, к которым применены санкции.

Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, был одобрен в 2020 году, предусматривает замораживание активов и/или ограничения на поездки. Дело Навального может стать первым случаем, когда Евросоюз задействует его.

Посол РФ при ЕС Владимир Чижов то же время сказал, что Россия примет ответные меры, если Евросоюз пойдет на новые санкции.

Как сообщала "Украинская правда" 20 февраля российский суд признал виновным Навального по делу о якобы клевету на ветерана. Ранее оппозиционера оставили в тюрьме по делу "Ив Роше", но учли в срок отбывания наказания 1,5 месяца домашнего ареста. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет.

Обсуждение новых санкций происходит после того, как глава дипломатии ЕС Жозепа Борреля остро раскритиковали в связи с унизительной поездкой в ​​Москву, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров использовал общую пресс-конференцию, чтобы унизить блок.

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Темы: МИДНавальный
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