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Впервые в Европе: Малага разрешила электроавтобус без водителя на дорогах города

Пятница, 26 февраля 2021, 20:16

Новый беспилотный электрический автобус начал эксплуатироваться в испанском городе Малага, что является первым подобным проектом в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Автобус, оснащенный датчиками и камерами, связывает порт Малаги с центром города по 8-километровому кольцу, которое он объезжает шесть раз в день.

"Автобус всегда знает, где он находится и что вокруг", - сказал Рафаэль Дурбан Кармона, возглавляющий южное подразделение испанской транспортной компании Avanza, возглавляющей государственно-частный консорциум, стоящий за проектом.

Он может "взаимодействовать со светофорами", которые также были оснащены датчиками, которые предупреждают автобус, когда они загораются красным светом.

Автобус использует искусственный интеллект для улучшения своих "решений" на основе данных, записанных на маршруте. 12-метровый автобус, который внешне выглядит как и другие городские автобусы, может перевозить 60 пассажиров и был разработан испанской компанией Irizar.

Другие пилотные проекты городского транспорта без водителя уже существуют в Европе, но ни один из них не предусматривает использование городских автобусов обычного размера, которые курсируют по обычной улице вместе с другими транспортными средствами.

Несмотря на передовые технологии, за рулем находится водитель, который при необходимости берет на себя управление, поскольку испанское законодательство в настоящее время не позволяет транспортным средствам работать без водителей.

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