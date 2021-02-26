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Обнародовали программу визита главы Европейского совета в Украине

Пятница, 26 февраля 2021, 21:42

2-3 марта президент Европейского совета Шарль Мишель посетит Украину.

Программа его визита обнародован на сайте Европейского совета, пишет "Европейская правда".

В частности, 2 марта Мишель посетит Восточную Украину.

В рамках визита на Донбасс в 13.00 запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в 13.10 - встреча с представителями операции Объединенных сил.

На 14.30 назначено совмесную пресс-конференцию Мишеля с Зеленским.

3 марта во время пребывания в Киеве Шарли Мишель встретится с представителями институтов, которые борются с коррупцией, посетит центр вакцинации и примет участие в мероприятиях возле монумента на Майдане Независимости.

Также на этот день запланирована встреча с Зеленским и совмесная пресс-конференция.



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