Обнародовали программу визита главы Европейского совета в Украине
Пятница, 26 февраля 2021, 20:42
2-3 марта президент Европейского совета Шарль Мишель посетит Украину.
Программа его визита обнародован на сайте Европейского совета, пишет "Европейская правда".
В частности, 2 марта Мишель посетит Восточную Украину.
В рамках визита на Донбасс в 13.00 запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в 13.10 - встреча с представителями операции Объединенных сил.
На 14.30 назначено совмесную пресс-конференцию Мишеля с Зеленским.
3 марта во время пребывания в Киеве Шарли Мишель встретится с представителями институтов, которые борются с коррупцией, посетит центр вакцинации и примет участие в мероприятиях возле монумента на Майдане Независимости.
Также на этот день запланирована встреча с Зеленским и совмесная пресс-конференция.