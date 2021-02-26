Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС планирует принять новый "стратегический компас" безопасности

Пятница, 26 февраля 2021, 22:28

Лидеры стран-членов Европейского союза договорились о разработке и принятии так называемого общего "стратегического компаса" в сфере безопасности и обороны.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы хотим увеличить инвестиции в оборону, а также повысить гражданский и военный потенциал и оперативную готовность", - сказал Мишель.

Цель "стратегического компаса" - определить, на что должен быть способен ЕС при совместном ответе в определенных кризисных ситуациях, а также, к чему он не должен прибегать. Разработка документа должна быть завершена до марта 2022 года.

Также целью документа является достижение большей стратегической автономности, что позволит ЕС продвигать свои интересы и ценности на глобальном уровне на фоне уменьшения влияния США и активизации таких стран как Китай и Россия.

Работа над стратегией основана на анализе угроз, завершенном в конце 2020 года. Этот секретный документ на основе разведывательных данных описывает, среди прочего, какие угрозы могут возникать со стороны России и Китая.

К обсуждению определенных вопросов во время видеосаммита ЕС присоединился и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В последние годы страны ЕС пытаются теснее координировать свои действия в сфере безопасности и обороны, например, в вопросе финансирования совместных оборонных проектов.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Последние новости
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
Все новости...
Реклама: