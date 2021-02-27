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Самолет SkyUp снова сломался по дороге в Украину

Суббота, 27 февраля 2021, 06:50
Самолет SkyUp снова сломался по дороге в Украину

Самолет авиакомпании SkyUp, совершавший рейс из Занзибара в Киев, по техническим причинам застрял в египетском аэропорту "Луксор".

Источник: сайт SkyUp

Детали: 27 февраля самолет прибыл из Занзибара в Луксор, где должен был дозаправиться для полета в Киев, однако взлететь борт так и не смог из-за "технических причин".

UPD: По словам пассажиров, по состоянию на 7:52 посадка на самолет, который должен был прибыть в Украину еще в 21:45 26 февраля, завершена.

UPD: В 12:10 пассажиры сообщили, что уже прибыли в Украину.

Что предшествовало: 16 февраля самолет SkyUp из около 180 Украинская, которые на три дня застряли на Занзибаре, вернулся в Украину. Вылет откладывали из-за технических неисправностей самолета.

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиа
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