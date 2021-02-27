Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Самолет SkyUp снова сломался по дороге в Украину

Суббота, 27 февраля 2021, 00:29

Самолет авиакомпании SkyUp, совершавший рейс из Занзибара в Киев, по техническим причинам застрял в египетском аэропорту "Луксор".

Источник: сайт SkyUp

Детали: 27 февраля самолет прибыл из Занзибара в Луксор, где должен был дозаправиться для полета в Киев, однако взлететь борт так и не смог из-за "технических причин".

Что предшествовало: 16 февраля самолет SkyUp из около 180 Украинская, которые на три дня застряли на Занзибаре, вернулся в Украину. Вылет откладывали из-за технических неисправностей самолета.

Темы: авиа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Венедиктова о задержании Яценко: Произошла утечка информации, но это ожидали

Новости 26 февраля: решения СНБО, неудачный запуск нового канала

Новый канал журналистов Медведчука закрыли через час после старта

Германия рассматривает четыре варианта действий по "Северному потоку-2" - СМ

СНБО поручил правительству разработать закон о двойном гражданстве

СНБО применила максимальные санкции против 10 экс-чиновников-госизменщиков

Все новости...
авиа
В Skyup говорят, что авиакомпании Коломойского монополизируют рейсы на Стамбул
"Украэрорух" за неполный 2020 год получил миллиард убытков
МАУ возобновляет рейсы в Баку
Последние новости
01:42
В Антарктиде откололся айсберг. Его площадь больше площади Киева
01:05
Украина 9-я в Европе по количеству новых случаев COVID-19
00:29
Самолет SkyUp снова сломался по дороге в Украину
23:55
Убийство Хашогги: США рассекретили отчет разведки и ограничили въезд 76 саудитам
23:28
ЕС планирует принять новый "стратегический компас" безопасности
22:57
Зеленский вывел заместителя Ермака из состава делегации ТКГ
22:11
Венедиктова о задержании Яценко: Произошла утечка информации, но это ожидали
21:55
Новости экономики: фиксированная годовая цена на газ, ипотека
21:42
Обнародовали программу визита главы Европейского совета в Украине
21:27
Новости 26 февраля: решения СНБО, неудачный запуск нового канала
Все новости...