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Израиль вакцинировал от коронавируса половину населения

Суббота, 27 февраля 2021, 06:10

Около 5 миллионов населения Израиля получило прививку от COVID-19.

Источник: Синьхуа со ссылкой на данные министерства здравоохранения Израиля, передает Укринформ

Дословно: "Количество людей, получивших прививки от COVID-19 в Израиле достигла 4 649 709. Таким образом, с начала кампании вакцинации 20 декабря 2020, Израиль вакцинировал около 50% своего населения, численность которого составляет 9 300 000".

Справка: С начала пандемии в Израиле подтвердили 769 971 случаев COVID-19, из которых активными остается около 40 000.

Темы: коронавирус


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