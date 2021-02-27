Израиль вакцинировал от коронавируса половину населения

Около 5 миллионов населения Израиля получило прививку от COVID-19.

Источник: Синьхуа со ссылкой на данные министерства здравоохранения Израиля, передает Укринформ

Дословно: "Количество людей, получивших прививки от COVID-19 в Израиле достигла 4 649 709. Таким образом, с начала кампании вакцинации 20 декабря 2020, Израиль вакцинировал около 50% своего населения, численность которого составляет 9 300 000".

Справка: С начала пандемии в Израиле подтвердили 769 971 случаев COVID-19, из которых активными остается около 40 000.