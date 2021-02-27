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До 6 марта на Прикарпатье можно ехать по купленным ранее билетами

Суббота, 27 февраля 2021, 09:52

До 6 марта включительно пассажиры с приобретенными ранее билетами на поезда в Ивано-Франковской области смогут добраться до места назначения.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Согласно постановлению №154 Кабинета министров Украины от 24 февраля, Укрзализныця с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе.

Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге.

Напомним, Укрзализныця приостановила продажу новых билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно, но не отменяет регулярные рейсы и не ограничивает высадку/посадку пассажиров до даты, указанной постановлением КМУ".

Что предшествовало: "Укрзализныця" в связи с карантинными ограничениями с 26 февраля приостановила продажу билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно.

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковская областьжелезная дорогакарантин


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