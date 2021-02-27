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До 6 марта на Прикарпатье можно ехать по купленным ранее билетами

Суббота, 27 февраля 2021, 08:52
До 6 марта на Прикарпатье можно ехать по купленным ранее билетами

До 6 марта включительно пассажиры с приобретенными ранее билетами на поезда в Ивано-Франковской области смогут добраться до места назначения.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Согласно постановлению №154 Кабинета министров Украины от 24 февраля, Укрзализныця с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе.

Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге.

Напомним, Укрзализныця приостановила продажу новых билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно, но не отменяет регулярные рейсы и не ограничивает высадку/посадку пассажиров до даты, указанной постановлением КМУ".

Обновлено: Сначала Укрзализныця сообщала, что пассажиры с приобретенными ранее билетами на поезда в Ивано-Франковской области смогут добраться до места назначения до 8 марта включительно, однако затем исправила на 6 марта.

В компании также добавили, что пассажирам, которые планируют горный отдых в первый весенний уикенд, Укрзализныця предлагает альтернативные маршруты к станциям Ясиня, Квасы, Рахов, Воловец, Сколе, Славское. В частности, курсирует скоростной "Лыжный экспресс" №745 в Славское с возможностью приобретения билетов через чат-бот Укрзализныци.

Что предшествовало: "Укрзализныця" в связи с карантинными ограничениями с 26 февраля приостановила продажу билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно.

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковская областьжелезная дорогакарантин
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