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Чехия продлила режим ЧП: передвижение ограничено, школы закрыты

Суббота, 27 февраля 2021, 09:17
Чехия продлила режим ЧП: передвижение ограничено, школы закрыты

Правительство Чехии приняло решение продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней и ввело ряд жестких ограничений в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Решение, которое было объявлено в пятницу поздно вечером, предусматривает продление действия чрезвычайного положения до 28 марта.

Согласно новым правилам, с 1 марта маски обязательны на открытом воздухе независимо от того, есть ли возможность соблюдать дистанцию ​​с другими людьми или нет. Исключение применяется только в том случае, если человек находится в одиночестве.

Маски также будут обязательным на рабочем месте. Исключение составляют лишь люди, которые в комнате одни. Их необходимо надевать в магазинах, учреждениях и в транспорте.

С понедельника школы, садики и детские группы не будут работать, за исключением тех, которые посещают дети медицинских работников.

В течение месяца действует запрет на передвижение между регионами, не допускается выезжать за пределы района, где человек прописан, кроме нескольких исключительных причин.

Выгул собак ночью возможен только в радиусе 500 метров от дома.

Закрываются некоторые магазины, которые до сих пор имели право работать, например, канцелярские магазины, обувные или магазины оружия.

Правительство продлило чрезвычайное положение собственным решением, что ему разрешил сделать Сенат. Парламент ранее в тот же день отказал утвердить ЧС, несмотря на призыв премьера поддержать просьбу из-за угрозы полного коллапса системы здравоохранения.

В последнюю неделю в стране каждый день количество новых заражений в среднем на 3000 больше, чем неделю назад. Средний показатель заболеваемости составляет 761 на 100 тысяч населения, в некоторых районах показатель превышает 1000.

Темы: Чехиякарантинкоронавирус
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