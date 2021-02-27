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Эстония ужесточила коронавирусные ограничения

Суббота, 27 февраля 2021, 11:03

Правительство Эстонии утвердило новые ограничения, чтобы взять под контроль все ускоряющееся распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Новые требования будут действовать до 28 марта. В учебных зданиях общеобразовательных школ с 1 марта обычная учебная работа будет сохранена только для учащихся 1-4 классов. Запрет на пребывание в учебных зданиях с понедельника распространяется также на профессиональные учебные заведения, прикладные вузы и университеты.

С 3 марта начнет действовать правило, в соответствии с которым вместе с наставником в одной группе может быть не больше 10 человек, ранее было 50.

Спортивные соревнования и спортивные и пропагандирующие здоровый образ жизни мероприятия, как правило, не разрешены.

Также с 3 по 28 марта не разрешено находиться и передвигаться в заведениях развлекательной сферы, например, в казино, ночных клубах, кегельбанах и бильярдных, детских игровых комнатах, музеях и выставочных залах.

Не разрешено находиться в предназначенных для публичного использования банях, СПА, бассейнах и водных центрах.

Накануне в Эстонии суточный прирост инфицированных коронавирусом второй день подряд установил новый рекорд, превысив 1200.

Темы: Эстониякарантинкоронавирус


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