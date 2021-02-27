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Парламент Словакии на 40 дней продлил чрезвычайное положение

Суббота, 27 февраля 2021, 15:07

Парламент Словакии по предложению правительства на 40 суток продлил чрезвычайное положение, введенное в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Правительство утверждало, что без продолжения чрезвычайного положения оно потеряет рычаги, которые помогают ему справиться с пандемией. Оно также указало на ухудшение ситуации в больницах и распространение более агрессивного британского штамма коронавируса.

Правительство обратилось к гражданам с призывом по возможности работать дома, на работу в этой стране можно ходить только с отрицательным тестом на COVID-19.

С 17 февраля въезд в страну возможен только после 14 дней карантина, который можно сократить наполовину, пройдя тестирование и получив отрицательный результат.

В транспорте граждане должны иметь с собой документ об отрицательном тесте на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 7 дней до проверки.

Словакия разделена на четыре зоны, в каждой из которых установлены свои противоэпидемические правила.

Напомним, правительство Чехии принял решение продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней и ввел ряд жестких ограничений в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

Темы: Словакиякарантинкоронавирус


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