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Большинство немцев поддерживают паспорта вакцинации - опрос

Суббота, 27 февраля 2021, 15:04
Большинство немцев поддерживают паспорта вакцинации - опрос

Подавляющее большинство немцев поддерживают введение паспорта прививок от Covid-19, который позволил бы им посещать театры, спортзалы, спортивные мероприятия или упростил бы путешествия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу DPA.

Данные опроса показали, что 16 процентов высказываются за немедленное введение такого "зеленого паспорта" по примеру Израиля.

Еще 44 процента считают, что следует подождать, пока всем людям в Германии предложат прививки, что согласно текущим планам должно быть до 21 сентября.

Лишь 35 процентов принципиально выступают против введения паспорта, который бы предоставил вакцинированным людям преимущества перед невакцинированными.

В минувшее воскресенье Израиль представил свой "зеленый паспорт", предоставив многочисленные преимущества тем, кто выздоровел или был привит против Covid-19. Ограничения также был ослаблены для невакцинированных, но им было возвращено значительно меньше свобод.

Напомним, лидеры ЕС рассчитывают, что стандартизированный сертификат о вакцинации от коронавируса будет разработан до лета.

Напомним, Греция уже подписала соглашение с Израилем, которое позволит людям, вакцинированным от коронавируса, свободно передвигаться между двумя странами после возобновления путешествий.

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Темы: Германиявакцинациякоронавирус
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