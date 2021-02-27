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Президент Армении отказался увольнять главу Генштаба, требовавшего отставки премьера

Суббота, 27 февраля 2021, 16:36
Оник Гаспарян

Президент Армении Армен Саркисян принял решение не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте главы государства.

Гаспарян вместе с высшим командным составом армии потребовал отставки премьер-министра Николы Пашиняна.

"Проект указа был изучен в аппарате президента Республики, подробно обсужден с ведущими юристами и независимыми экспертами. Подводя итоги мнений юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа очевидно противоречит Конституции", - говорится в заявлении.

В администрации президента заявили, что Саркисян "не защищает какую-либо политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно общегосударственными и общенациональными интересами".

Саркисян также заявил, что Вооруженные силы в политических вопросах должны сохранять нейтралитет.

"Очевидно также, что в ситуации, обусловленной войной, личный состав Вооруженных сил сегодня более чем когда-либо нуждается в поддержке и внимании всех нас. Решение проблем армии и личного состава приоритетны и не могут игнорироваться. Создавшаяся ситуация беспрецедентна, требует системных и всеобъемлющих решений и не может быть урегулирована посредством частых кадровых изменений, без учета ситуации в стране", - отмечается в заявлении.

отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба. Премьер назвал это "попыткой государственного переворота".

Генштаб Армении заявил, что премьер-министр и правительство не способны принимать адекватные решения в критической и судьбоносной для армянского народа ситуации.

Премьер Пашинян в ответ заявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться на площади Республики.

Темы: Армения


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