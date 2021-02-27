Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Армении отказался увольнять главу Генштаба, требовавшего отставки премьера

Суббота, 27 февраля 2021, 15:36
Президент Армении отказался увольнять главу Генштаба, требовавшего отставки премьера
Оник Гаспарян

Президент Армении Армен Саркисян принял решение не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте главы государства.

Гаспарян вместе с высшим командным составом армии потребовал отставки премьер-министра Николы Пашиняна.

"Проект указа был изучен в аппарате президента Республики, подробно обсужден с ведущими юристами и независимыми экспертами. Подводя итоги мнений юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа очевидно противоречит Конституции", - говорится в заявлении.

В администрации президента заявили, что Саркисян "не защищает какую-либо политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно общегосударственными и общенациональными интересами".

Саркисян также заявил, что Вооруженные силы в политических вопросах должны сохранять нейтралитет.

"Очевидно также, что в ситуации, обусловленной войной, личный состав Вооруженных сил сегодня более чем когда-либо нуждается в поддержке и внимании всех нас. Решение проблем армии и личного состава приоритетны и не могут игнорироваться. Создавшаяся ситуация беспрецедентна, требует системных и всеобъемлющих решений и не может быть урегулирована посредством частых кадровых изменений, без учета ситуации в стране", - отмечается в заявлении.

отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба. Премьер назвал это "попыткой государственного переворота".

Генштаб Армении заявил, что премьер-министр и правительство не способны принимать адекватные решения в критической и судьбоносной для армянского народа ситуации.

Премьер Пашинян в ответ заявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться на площади Республики.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Армения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Армения
Армянская церковь в Украине осудила "благословение" на войну армян в России
В Москве в присутствии организатора "титушек" благословили на войну армянский батальон
Премьер Армении заявил Путину о желании обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе
Последние новости
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
Все новости...
Реклама: