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Погода: последний день зимы будет теплым

Суббота, 27 февраля 2021, 15:58
Погода: последний день зимы будет теплым

В Украине в ближайшие дни сохранится облачная погода, местами возможны несущественные осадки, температура воздуха до 6° по Цельсию.

Источник: Укргидрометцентр, Интерфакс-Украина

Детали: В воскресенье, 28 февраля, в большинстве областей ожидаются незначительные осадки, на дорогах, кроме юга и востока, возможна гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах до 7° мороза. Днём 0-5° тепла, на Закарпатье до 7° тепла.

В Киеве в воскресенье небольшие осадки. Температура воздуха ночью около 0°, днём 2-4° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 27 февраля самая высокая температура воздуха в Киеве была зафиксирована днем в 1998 году – 14,1° тепла, а самая низкая –20,3° в 1928 году.

 

В понедельник, 1 марта, в стране без существенных осадков, только ночью на Правобережье возможны небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке страны до 5° мороза. Днём 0-5° тепла, на Закарпатье до 9° тепла. В Карпатах ночью 1-6° мороза, днём около 0°.

В Киеве в ночь на понедельник местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-2° тепла, днём 2-4°.

 

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Темы: погода
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