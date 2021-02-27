Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Facebook выплатит $650 млн пользователям за вмешательство в личные данные

Суббота, 27 февраля 2021, 21:57

В США суд в Калифорнии утвердил мировое соглашение в судебном деле против компании Facebook, в которой судились из-за алгоритма распознавания лица на фото и использования биометрических данных без разрешения пользователей.

Источник: Голос Америки

Детали: Компания согласилась выплатить истцам 650 млн долларов. Иск подал еще в 2015 году адвокат из Иллинойса Джей Едделсон. Более полутора миллионов человек, проживающих в штате Иллинойс, подали заявки как пострадавшие.

Судья Джеймс Донейто назвал это дело "самым крупным мировым соглашением в деле вмешательства в частную жизнь".

Донейто написал, что "345 долларов попадет в руки участников этого дела, которые будут заинтересованы получить компенсацию".

Иск касался функции "предложение тегов" в Facebook, которая позволяла идентифицировать лица людей на фотографиях для обозначения пользователей.

По данным судебного заявления, истцы утверждали, что социальная сеть использовала и сохраняла цифровые сканы лиц пользователей без предварительного на это согласия, что нарушает закон о конфиденциальности, действующий в штате Иллинойс.

Истец Едделсон в Twitter назвал себя "адвокатом, которого больше всего ненавидят в Кремниевой долине". Он поприветствовал мировое соглашение и назвал его "самым дорогим мировым соглашением в истории в сфере приватности данных".

Темы: facebookсудСШАинтернет


powered by lun.ua
Главное сегодня

Facebook выплатит $650 млн пользователям за вмешательство в личные данные

видео, дополненоВ одесском СИЗО, где находится Стерненко, произошел пожар

Крымская платформа: Порошенко поддерживает действия Зеленского, но есть "проблема"

Covid-вакцина Johnson & Johnson в шаге от одобрения в США

Вопрос вступления Украины в НАТО: Маркарова рассчитывает на поддержку США

фотоВ России почтили память Бориса Немцова, убитого 6 лет назад

Все новости...
facebook
Facebook отменил запрет на новости для пользователей в Австралии
Facebook вводит санкции из-за требования Австралии платить за новости
Действиями Зеленского в борьбе с COVID-19 недовольны 57% украинцев
Последние новости
23:57
Джо Байден может принять участие в саммите Крымской платформы – Джемилев
23:33
Италия ужесточает карантин в некоторых регионах
23:14
Навальный получил премию фонда Бориса Немцова
22:48
видео, инфографикаОт Антарктиды откололся гигантский айсберг
22:09
По прогнозу Fitch, ВВП Украины вырастет на 4,1% в 2021
21:57
Facebook выплатит $650 млн пользователям за вмешательство в личные данные
21:11
видео, дополненоВ одесском СИЗО, где находится Стерненко, произошел пожар
20:33
Полиция назвала возможную причину пожара в больнице, в котором погиб человек
19:49
Крымская платформа: Порошенко поддерживает действия Зеленского, но есть "проблема"
19:48
7 лет оккупацииНовым премьером Крыма будет лидер "Русского единства"
Все новости...