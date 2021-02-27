Facebook выплатит $650 млн пользователям за вмешательство в личные данные

В США суд в Калифорнии утвердил мировое соглашение в судебном деле против компании Facebook, в которой судились из-за алгоритма распознавания лица на фото и использования биометрических данных без разрешения пользователей.

Источник: Голос Америки

Детали: Компания согласилась выплатить истцам 650 млн долларов. Иск подал еще в 2015 году адвокат из Иллинойса Джей Едделсон. Более полутора миллионов человек, проживающих в штате Иллинойс, подали заявки как пострадавшие.

Судья Джеймс Донейто назвал это дело "самым крупным мировым соглашением в деле вмешательства в частную жизнь".

Донейто написал, что "345 долларов попадет в руки участников этого дела, которые будут заинтересованы получить компенсацию".

Иск касался функции "предложение тегов" в Facebook, которая позволяла идентифицировать лица людей на фотографиях для обозначения пользователей.

По данным судебного заявления, истцы утверждали, что социальная сеть использовала и сохраняла цифровые сканы лиц пользователей без предварительного на это согласия, что нарушает закон о конфиденциальности, действующий в штате Иллинойс.

Истец Едделсон в Twitter назвал себя "адвокатом, которого больше всего ненавидят в Кремниевой долине". Он поприветствовал мировое соглашение и назвал его "самым дорогим мировым соглашением в истории в сфере приватности данных".